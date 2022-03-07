رئيس المجلس الأوروبي: عضوية أوكرانيا في الاتحاد ستناقش قريباً

بروكسل-سانا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ستناقش قريباً.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن ميشيل قوله في حسابه على موقع تويتر عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبقه اتصال آخر مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي “إن طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعرض للنقاش خلال الأيام القادمة”.

بدورها نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر دبلوماسية قولها.. إن ألمانيا وهولندا ودولا أوروبية عدة تعارض منح أوكرانيا صفة المرشح خلال الأسبوع الجاري من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الدول ترى ضرورة التركيز على دعم كييف ومساعدتها بدلاً من الانطلاق في عملية قد تستغرق سنوات عدة.

وكان بوتين دعا ميشيل خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما إلى القيام بمساهمة حقيقية في إنقاذ الناس وإجبار سلطات كييف على احترام القانون والحقوق الانسانية.

وأطلع الرئيس الروسي رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي على موقف روسيا وسير العملية في أوكرانيا وتقييمه لسير المفاوضات مع الوفد الممثل لأوكرانيا.

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