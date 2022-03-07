المستشار الألماني: واردات الطاقة الروسية أساسية لحياة الأوروبيين

موسكو-سانا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن واردات الطاقة الروسية أساسية لحياة الأوروبيين اليومية مشيراً إلى التداعيات السلبية للعقوبات الغربية ضد روسيا على القارة الأوروبية.

ولفت شولتس وفق بيان لمجلس الوزراء الألماني إلى أن أوروبا استثنت قطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا لأنه لا يمكن ضمان الإمدادات إلى القارة من دونها في هذه المرحلة.

بدوره أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إلى أن ثلث النفط المستخدم في بلاده يأتي من روسيا ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها.

وفي وقت سابق أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن رفضها فرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة.

وارتفعت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعاً تاريخياً حيث تجاوزت 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي بنسبة 40 في المئة وبعض الدول الأوروبية بنسبة 90 بالمئة.

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