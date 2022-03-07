روسيا تحدد قائمة الدول التي ترتكب أعمالاً غير ودية ضدها

موسكو-سانا

وافقت الحكومة الروسية على تصنيف الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالاً غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها وذلك في إجراء يهدف إلى تمكين الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقات تلك الدول الأطراف بالروبل.

وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء أن القائمة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بما في ذلك جيرسي وأنغيلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق إضافة إلى أوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليخنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيزيا ونيوزيلندا وسنغافورة.

وفرضت الدول والأقاليم المذكورة سابقاً العقوبات ضد روسيا أو انضمت إليها بعد بدء القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية سكان دونباس.

وتمت الموافقة على القائمة كجزء من المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ5 من آذار الماضي بشأن الإجراء المؤقت للوفاء بالالتزامات تجاه بعض الدائنين الأجانب.

ووفقاً لهذا المرسوم سيتمكن المواطنون والشركات الروسية والدولة نفسها ومناطقها وبلدياتها التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من قائمة الدول غير الصديقة من دفعها بالروبل ومن أجل القيام بذلك يمكن للمدين أن يطلب من بنك روسي إنشاء حساب خاص بالروبل باسم دائن أجنبي وتحويل المدفوعات إليه بما يعادل الروبل بسعر البنك المركزي في يوم السداد.

وختم بيان الخدمة الصحفية بأن الإجراء المؤقت الجديد ينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 ملايين روبل في الشهر أو مبلغ مماثل بالعملة الأجنبية.

كما أصدر مجلس الوزراء تعليمات حول التعامل مع الشركات الأجنبية من الدول غير الصديقة.

وقال المجلس في بيان: يجب على أي شركة مسجلة في روسيا أو شركة أجنبية من قائمة الدول غير الصديقة التقدم للحصول على إذن بالتعامل ويجب أن يحتوي على معلومات شاملة عن مقدم الطلب بما في ذلك مستند عن المالكين المستفيدين للشركة.

وأضاف المجلس استناداً إلى تحليل الوثائق الواردة وطبيعة الاتفاق المستقبلي سيتم اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض لتنفيذه وفي الوقت نفسه يجوز إصدار إذن بإجراء معاملة مع بيان شروط تنفيذها.

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