الدفاع الروسية تبحث مع ممثلي الأمم المتحدة التعاون الإنساني

موسكو-سانا

بحث مسؤولو وزارة الدفاع الروسية مع ممثلي الأمم المتحدة مجالات التعاون الإنساني في أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: وفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقدت وزارة الدفاع الروسية اجتماعاً مع ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة في موسكو حيث ناقش الجانبان حل المشاكل الإنسانية على أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وشددت الوزارة على أن مراقبة عملية إجلاء المدنيين من خلال طيارات دون طيار لن تتيح للجانب الأوكراني أي حجج لاتهام الجانب الروسي بالإخلال بالاتفاق لافتة إلى أنه يتم إرسال جميع المعلومات المتعلقة بإنشاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن نظام تهدئة من الساعة العاشرة صباحاً وفتح ممرات إنسانية من مدن كييف وماريوبول وخاركوف وسومي.

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