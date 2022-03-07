إصدارات اتحاد الكتاب العرب تعرض على جمهور ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

إصدارات اتحاد الكتاب العرب عبر مئات العناوين في الشعر والرواية والفكر السياسي ضمها معرض الكتاب الذي افتتح في المركز الثقافي بمنطقة كفرسوسة في دمشق.

وعن المعرض قال رئيس اتحاد الكتاب الدكتور محمد الحوراني “قدمنا إصدارات تعود لأعوام عديدة بأسعار رمزية جداً وسعينا لأن تكون هذه العناوين من مشارب مختلفة لتنال إعجاب أكبر شريحة من جمهور القراءة مع عرض سلاسل أعداد للمجلات التخصصية الست الصادرة عن الاتحاد”.

وبين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب المشرف على المعرض الأديب رياض طبرة أن هذا النشاط يأتي ضمن إطار التعاون مع المؤسسات الثقافية بهدف توسيع الجمهور المستهدف وتعريفه بإصدارات اتحاد الكتاب التي يقتصر توزيعها عادة على منافذ خاصة بهذه المؤسسة.

ونوهت إلزا قاسم رئيسة المركز الثقافي في كفرسوسة باستضافة المركز للمعرض كونه الأول من نوعه من سنوات متمنية تكراره مستقبلاً وبصورة دورية.

محمد خالد الخضر

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