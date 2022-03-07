حلب… إطلاق المشروع التدريبي لتمكين المرأة في الشأن العام السياسي والإعلامي

حلب-سانا

بمشاركة 25 سيدة أطلق اليوم في حلب المشروع التدريبي لتمكين المرأة الفاعلة في الشأن العام السياسي والإعلامي الذي تقيمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع مؤسسة “غلوبال لانغويج” للتدريب والترجمة والاستشارات وذلك في مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويهدف المشروع إلى تدريب النساء على مهارات التواصل والإلقاء وإدارة الحوار وحقوق المرأة وواجباتها وغيرها من القضايا والقوانين الخاصة بها.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل صالح بركات في كلمة له إلى دور المرأة الفاعل في المجتمع وأهمية دعمها وتمكينها مبيناً أن المشروع يتضمن دورات تدريبية لتمكين المرأة من قيادة المجتمع.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت المدربة مريانا حنش منسق المشروع أنه من باب المسؤولية المجتمعية وكون آذار هو شهر للمرأة تم إطلاق مشروع تدريب النساء الذي يستمر على مدار 11 يوماً من خلال تدريبات عملية وأنشطة ومواضيع متنوعة تستهدف المرأة العاملة في الشأن العام والمؤسسات الحكومية او ممن تمتلكن مشاريع خاصة بهدف تدريبهن على ادارة المشروعات والظهور الإعلامي والتمكين وبناء القدرات وادارة الوقت ومهارات التواصل والإلقاء والتفاوض وفن إدارة الحوار والاطلاع على قانون الاحوال الشخصية والجرائم الالكترونية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة إضافة إلى العديد من المواضيع التي تساعدها على تطوير عملها وتحفيزها لتكون شخصا مقنعا ولا سيما في مجال صنع القرار.

ومن المتدربات في المشروع الدكتورة مروة رباح من جامعة حلب التي أكدت أهمية المشروع انطلاقا من دور المرأة في العديد من الأمور والقضايا للنهوض بالمجتمع ولا سيما في مجال معرفة حقوقها وواجباتها والقوانين الخاصة بها.

وأشارت سيلفا سركيس من مجلس مدينة حلب الى الفائدة التي تقدمها هذه التدريبات في زيادة خبرة المرأة وتمكينها في المجتمع للنهوض بواقعه في كل القطاعات.

زينب شحود