الصين تسجل زيادة بحجم التجارة الخارجية خلال الشهرين الماضيين

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن إجمالي الواردات والصادرات بالصين زاد بنسبة 13.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2022 .

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية وفق ما نقلت شينخوا اليوم “إن الصادرات والواردات استمرت في النمو مزدوج الرقم في الفترة بين شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بزيادة 13.6 بالمئة و 12.9 بالمئة بالترتيب مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي”.

وأشارت البيانات إلى أنه ومن حيث القيمة الدولارية بلغ إجمالي التجارة 973.45 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة بزيادة 15.9 بالمئة على أساس سنوي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency