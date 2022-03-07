22 سيدة مساهمة بالعطاء والإنتاج في مشروع اجتماعي تنموي

السويداء-سانا

على وقع أصوات ماكينات الخياطة تدور عجلة الإنتاج بأيادي مجموعة من النساء ضمن مشغل صغير في المنطقة الصناعية بمدينة شهبا بالسويداء عرف انطلاقته مؤخراً بدعم من فعاليات خيرية بما يعكس حالة التكافل بين أفراد المجتمع.

السيدة رفح العلي 45 عاماً التي لديها ولدان من ذوي الإعاقة واحدة من السيدات اللواتي وفر لهن المشغل فرصة للعمل كما ذكرت في حديثها لمراسل سانا مستفيدة من مبادئ بسيطة بالخياطة تعلمتها سابقا على ماكينة منزلية وتعمل حاليا لتطويرها.

عمل رفح يتكامل مع أعمال غيرها من النساء العاملات ومنهن غادة الأعور ورسيلة الحلبي اللتان توفي زوج كل واحدة منهما فوجدتا بالمشغل نقطة انطلاقة للعمل والإنتاج في سبيل تحقيق مصدر دخل يساعدهما لإعالة أطفالهما.

والمشغل حسب رئيس مجلس إدارته أيمن ضامن شلغين يهدف إلى تحويل فكرة المساعدة للنساء المحتاجات من الجانب المادي المباشر إلى إطار العمل التنموي الذي يعزز مكانة المرأة ويدعمها اقتصادياً ويحولها من التفكير بطلب المساعدة إلى المساهمة بالعطاء والإنتاج.

وتم اختيار العاملات بالمشغل كما ذكرت مديرته أحلام شلغين من النساء المعيلات لأسرهن والراغبات بالعمل مبينة أنه يبدأ الدوام يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً مع احتساب الأجور بما يتوافق مع عمل كل واحدة منهن.

ويوفر المشغل وفق مديره التشغيلي عماد حاتم 22 فرصة عمل لسيدات بعضهن لديهن خبرة بالعمل على ماكينات الخياطة الصناعية وأخريات جرى إخضاعهن لدورة تدريبية مجانية قبيل تأسيس هذا المشروع بحيث أصبحن قادرات على إنتاج الألبسة والستائر التي يجري بيعها بسعر التكلفة بشكل مباشر مع التحضير حالياً لإحداث منفذين للبيع في مدينتي شهبا والسويداء.

وفي إطار مساعي مجموعة بصمة وطن الخيرية لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً أوضحت رانيا صالحة رئيسة المجموعة أنه تم توفير قاعدة بيانات لإدارة المشغل حول العديد من النساء المعيلات لأسرهن والمحتاجات للعمل.

وفكرة مشروع المشغل الاجتماعي التنموي الخيري وفقاً لمسؤول التسليف والمشاريع في مكتب التنمية المحلية في الأمانة العامة لمحافظة السويداء وليد الحمود تم تقديمها للمكتب الذي درس الجدوى الاقتصادية منه وشجع على إقامته وتواصل مع إحدى المجموعات الخيرية التي ساهمت باختيار العاملات فيه وفق شروط معينة إضافة للتنسيق مع إحدى المؤسسات التنموية لتدريبهن بشكل مجاني.

وإدخال المشغل حيز الإنتاج يعطي حسب مدير المناطق الصناعية والحرفية بالسويداء المهندس علاء أبو عمار قيمة مضافة ويشكل خطوة مهمة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

عمر الطويل

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