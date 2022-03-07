شمخاني: العامل المؤثر على تفاعلنا مع مجموعة (4+1) هو مصالح شعبنا

طهران-سانا

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني أن جدول أعمال المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية في فيينا يتضمن اعتماد مبادرات التفاوض لتسريع الوصول إلى نتائج.

وقال شمخاني في تغريدة على تويتر اليوم إن التفاعلات الإيجابية والسلبية للدول الحاضرة على طاولة مفاوضات فيينا تهدف إلى تحقيق مصالحها ونحن ندرك ذلك مؤكداً أن العامل الوحيد الذي يؤثر على تفاعل طهران مع مجموعة أربعة زائد واحد هو تحقيق مصالح الشعب الإيراني.

وكانت التقارير الواردة من فيينا أشارت إلى أن المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بلغت مرحلة حاسمة تلزم على الأطراف الغربيين اتخاذ قرارات سياسية لحسم الاتفاق النهائي.

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