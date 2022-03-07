مصدر لـ سبوتنيك: مجموعة تخريبية جورجية تعمل في أوكرانيا بالتنسيق مع القوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلن مصدر مطلع أن مجموعة التخريب والاستطلاع وتدعى (الفيلق الوطني الجورجي) التي شارك أعضاؤها في الأعمال الإرهابية في أفغانستان والعراق تعمل في أوكرانيا بالتنسيق مع القوات الأوكرانية.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك اليوم إن المنسق المباشر للدعم المالي للفيلق هو الحاكم السابق لمنطقة أوديسا الأوكرانية ميخائيل ساكاشفيلي ويعمل من خلال صناديق أمريكية مختلفة.

وأضاف المصدر إن ساكاشفيلي سافر إلى الولايات المتحدة وعقد اجتماعات مع الجاليتين الأوكرانية والجورجية وكذلك مع ممثلين عن المنظمات العسكرية الأمريكية.

ويتكون الفيلق الجورجي من نحو 25 شخصاً معظمهم من مواطني جورجيا وهو يعمل كمجموعة تخريب واستطلاع بشكل رئيسي في منطقة لوغانسك في أوكرانيا كما يضم مجموعة مختارة من المتطوعين على أراضي جورجيا.

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