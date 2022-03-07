وزير الصحة الإيراني: لقاح نورا يدخل السوق قريباً

طهران-سانا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي أن لقاح نورا الإيراني ضد فيروس كورونا سيدخل السوق قريبا وسيتم استخدامه لتطعيم المواطنين في الأيام القادمة.

وأضاف عين اللهي في تصريح له اليوم ان نسبة المتلقين للقاحات ضد فيروس كورونا بلغت 94 بالمئة في طهران لجرعة واحدة من اللقاح لافتاً إلى أن عملية التطعيم تسير حالياً بشكل جيد في البلاد ولعب الناس دوراً مهما في ذلك.

وأوضح أن هناك العديد من وسائل الإعلام تبث أخباراً كاذبة حول مكافحة فيروس كورونا في إيران في حين أظهرت إيران قوتها الحقيقية لمواجهة كوفيد19.

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