ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

تخطت أسعار الذهب اليوم حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام والبلاديوم يرتفع لمستويات قياسية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1986.83 دولاراً للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الـ 19 من آب عام 2020 مسجلاً 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب1.3 بالمئة إلى 1992.00 دولاراً.

وارتفع البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 3130.16 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.76 دولاراً للأوقية بينما قفز البلاتين اثنين في المئة إلى 1143.47 دولاراً.

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