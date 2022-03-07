منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لحماية الأطفال

القدس المحتلة-سانا

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لأطفال فلسطين ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقهم أمام نظر وسمع العالم الذي لا يتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بمصالح الدول الاستعمارية المهيمنة على الهيئات الدولية.

وقالت المنظمة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن “جرائم القتل والاعتقال والتعذيب التي يمارسها الاحتلال تتواصل أمام نظر وسمع العالم أجمع دون أن يحرك ذلك لا ضمير ولا مشاعر إنسانية لدى من ثبت أنهم يكيلون بمكيالين عندما يكون المجرم الاحتلال الإسرائيلي وتكون الضحية فلسطينية”.

وأوضحت المنظمة أنه عندما تتعلق الأمور بمصالح الدول الاستعمارية المهيمنة على الهيئات الدولية تتحرك الماكينات الإعلامية والدبلوماسية وأحياناً العسكرية بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية بينما الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وخصوصاً استهداف الأطفال وآخرهم الطفل يامن جفال الذي قتلته قوات الاحتلال أمس في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة لا مكان لها في قاموسهم الإنساني بل إنهم يوفرون الغطاء لكيان الاحتلال لممارسة إرهابه المنظم بالقتل والتطهير العرقي والتهجير.

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