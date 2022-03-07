ما أثر العقوبات الجديدة على روسيا في ألمانيا؟

برلين-سانا

أعربت الحكومة الألمانية عن رفضها فرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة (ايه آر دي) “إن فرض العقوبات سيكون غير مجد إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات”.

ولاحقاً قالت بيربوك لقناة (زي دي إف): “نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جداً لكن إذا انطفأت الأنوار غداً في ألمانيا أو في أوروبا فهذا لن يوقف الدبابات”.

من جهته قال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر لصحيفة بيلد: “يجب ألا نحد من قدرتنا على الصمود بمرور الوقت” مشيراً إلى أن “اتخاذ قرار أحادي بشأن حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا سيكون له تأثير سلبي على هذه القدرة”.

وكانت الدول الغربية فرضت حزمات من العقوبات غير المسبوقة على روسيا بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في الـ 24 من شباط بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان في منطقة دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد النظام في كييف على مدار ثماني سنوات.

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