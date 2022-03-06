استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب شرق القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فتى فلسطيني مساء اليوم متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق القدس المحتلة.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن الفتى يامن جفال 16عاماً من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة استشهد متأثراً بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة في وقت سابق اليوم.

واستشهد فلسطيني في وقت سابق اليوم بعد تنفيذه عملية بطولية في القدس المحتلة أسفرت عن إصابة اثنين من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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