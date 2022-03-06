فرع كتاب طرطوس يحتفي بنتاجات ثلاثة من أدباء المحافظة

طرطوس-سانا

ثلاثة من أدباء طرطوس كانوا ضيوف الأمسية الأدبية التي أقامها فرع اتحاد الكتاب العرب في المحافظة مقدمين أنماطاً مختلفة في القصة والشعر حاكت حالات إنسانية وجدانية وغزلية.

الكاتبة نهلة البدوي التي عنونت قصتها تحت عنوان (جُعبة بلا حكاية .. وخيبة شهرزاد) لخصت فيها نظرة الأطفال للحرب وكيف أثروا وتأثروا بها لتقول من خلالها أن شهرزاد التي كانت تروي القصص لتضمن حياتها خابت اليوم أمام أطفال صنعوا الحياة بكتاباتهم ورسوماتهم وكانوا مصدر الطاقة الإيجابية لنا بإبداعهم رغم ما حملته الحرب من حزن وألم.

الأديب علم الدين عبد اللطيف الذي لا يحبذ عنونة القصائد قدم قصيدتين الأولى من شعر التفعيلة أسقط فيها الحب والمرأة على الحالات الإنسانية المتعددة ليقدم في قصيدته النثرية الثانية جانباً من الحالات الإنسانية الأخلاقية والتاريخية.

وعدت الكاتبة سعاد محمد أن الحضور الأنثوي ما زال يتلمس طريقه بالأدب وإن كانت هناك تجارب ناضجة وأخرى تعمل على تطوير الذات وقدمت نصين نثريين الأول عن الحب وله الطابع الوجداني بعنوان (لا تنسى) والثاني بعنوان (عازف الكمان) واصفة فيها الحالة التي يكون فيها ذلك العازف بتفاصيلها المختلفة.

فاطمة حسين

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