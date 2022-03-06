بولندا تعلن أنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في الأزمة الأوكرانية

وارسو- سانا

أعلنت بولندا اليوم أنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في الأزمة الحالية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مكتب رئيس الوزراء البولندي قوله في بيان إن بولندا لن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ولن تسمح باستخدام مطاراتها من قبل القوات الأوكرانية.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البولندي بعد تقارير أمريكية أشارت إلى أن أمريكا وبولندا تدرسان صفقة لتوفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال في وقت سابق إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة محذرا من أن السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح.

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