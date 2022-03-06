معرض (ابنتي وأنا) يطل مع النسخة الخامسة لتجارب أنثوية

دمشق-سانا

إبداعات المرأة السورية بمختلف اختصاصات ومجالات الفن التشكيلي من النحت والرسم والتصوير والمشغولات اليدوية تجلت في معرض حمل عنوان (ابنتي وأنا) في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

شاركت في المعرض سبع عشرة فنانة تشكيلية تنوعت أعمالهن بمواضيع مختلفة تركز جلها على العلاقة بين الأم والابنة كما تنوعت الأدوات المستخدمة والتقنيات والأساليب.

ذكاء الكحال منسقة معرض (تجارب أنثوية) الخامس بينت في تصريح لسانا أن الهدف من الفعالية عرض أعمال الفنانات اللواتي لا تسمح لهن ظروفهن بالمشاركة بالمعارض حيث تشارك فيه نساء من اختصاصات كالهندسة والصيدلة والطب وغيرها مشيرة إلى أن المعرض دعوة لكل امرأة تملك الموهبة.

التشكيلية شام شيخ جبر طالبة هندسة تصميم ميكانيكي شاركت بلوحة جسدت من خلالها تدمر وآثارها العريقة والملكة زنوبيا مستحضرة لوحة رسمتها والدتها منذ أن كانت طفلة مستخدمة فيها الإكريليك ونوهت بأن أول مشاركة لها كانت بعمر السبعة عشر عاماً.

الفنانة التشكيلية دعاء البسطاطي أثبتت من خلال مشاركاتها الدائمة أنها فنانة مبدعة بكل المقاييس وتحدت ظروفها وأثبتت أنها تستطيع الوصول إلى العالمية رغم فقدان ذراعيها وشاركت في المعرض بلوحتين رسمت من خلالهما على الزجاج جسدت فيها عناوين عن الأخت التي تهتم بأخيها الصغير بعد فقدان الأم وعمل آخر عن الطفل اليتيم.

التشكيلية لبانة شبيب شاركت بمنحوتتين الأولى جسدت مجموعة من الأشخاص المتعبين بسبب ظروف اجتماعية مختلفة والثانية تناولت فيها شخصيتين من المجتمع وتركت المجال أمام المتلقي ليسمي العمل كما يشاء وبينت أنها تعتمد في أعمالها على الجبصين.

المربية عفاف النبواني شاركت بلوحة الفزاعة مستخدمة الأكريليك كما استحضرت لوحة لابنتها المغتربة وهي تحمل عنوان (البعد) مجسدة فيها معاناة الغربة.

وكان لفن الديجتال آرت حضوره المتميز من خلال مشاركة التشكيلية آية صافية (هندسة عمارة) بثلاث لوحات بأحجام مختلفة جسدت في إحداها مدى عظمة الكون والفضاء ولوحتين مثلتا بورتريهات لوجوه مختلفة.

حضر افتتاح المعرض المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والمحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ونعيمة سليمان مديرة الثقافة في دمشق.

هادي عمران

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