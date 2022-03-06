بحث آلية استثمار منشآت القطاع العام الصناعي المتوقفة عن الإنتاج بحمص

حمص-سانا

بحث آلية استثمار عدد من منشآت القطاع العام الصناعي المتوقفة عن الإنتاج وسبل تلافي آثار التلوث البيئي الناجم عن نواتج مصفاة حمص ومعمل الأسمدة والحمأة في منطقة الدوير واقتراحات لمعالجة مشكلة توقف 10 معامل لتكرير الملح شكلت أبرز نقاط اجتماع وزير الصناعة زياد صباغ اليوم مع العاملين في مدينة حسياء الصناعية.

الوزير صباغ دعا خلال الاجتماع إلى ضرورة العمل كفريق واحد لتذليل المعوقات وزيادة المنتج المحلي خاصة مع دخول منشآت جديدة للعمل والإنتاج في المدينة.

وبين الوزير صباغ أنه يمكن استثمار المنصرفات الناجمة عن مصفاة حمص وتحويلها لسماد عضوي مشيراً إلى متابعة الوزارة لموضوع معامل تكرير الملح لوضع الحلول المناسبة.

جاء ذلك عقب جولة للوزير صباغ شملت عددا من منشآت القطاع العام المتوقف بعضها عن الإنتاج لتقييم وضعها بهدف استثمارها بالتعاون مع محافظة حمص إلى جانب منشآت في مدينة حسياء الصناعية مختصة بـ “النسيج والمطاحن والزجاج وشركة للصناعات المعدنية والألواح العازلة والمنطقة الحرفية”.

وأكد الوزير صباغ في تصريح للصحفيين أن الجولة تأتي استكمالاً لاجتماع تم أمس في محافظة حمص لمناقشة سبل توظيف الشركات المتوقفة عن الإنتاج بنشاطات أخرى.

وبين أن الوزارة ومن خلال تشكيل لجان قانونية تبحث حالياً إيجاد الصيغة القانونية لاستثمار المنشآت الحكومية المتوقفة والمخربة جراء الإرهاب كما أن هناك دراسات اعدتها محافظة حمص بخصوص ذلك لافتاً إلى أنه بخصوص الطاقات البديلة تم إحداث شركتين واحدة أسستها غرفة صناعة حمص والأخرى لمستثمرين في حسياء وقريباً سيتم البدء بالمشاريع وتركيب الألواح.

وفي تصريح مماثل لفت المهندس بسام بارسيك محافظ حمص إلى أن المحافظة ووزارة الصناعة اتفقتا على بعض المواقع والمنشآت الصناعية المتوقفة والمخربة وغير القابلة للنشاط الصناعي لإعادة توظيفها منوها بمواصلة العمل بمشروع إسكان العاملين في حسياء ضمن المدينة الصناعية.

وشملت الجولة شركة سكر حمص والألبان والوليد للغزل حيث لفت المهندس ياسر أيوب مدير شركة السكر إلى توقف معملي السكر والصابون حالياً فيما يواصل معملا الخميرة والكحول الإنتاج في حين أشار المهندس محمد الحماد مدير شركة ألبان حمص إلى الخطة الاستثمارية للشركة للعام الحالي والتي تشمل تركيب خط انتاجي جديد للجبنة المطبوخة وأن قيمة منتجات الشركة بلغت 10 مليارات ونصف المليار بنسبة تنفيذ 130 بالمئة وقيمة المبيعات نحو 9 مليارات ونصف المليار ليرة بنسبة تنفيذ أكثر من 110 بالمئة وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للشركة 40 طناً يومياً.

وأوضح المهندس محمد حمود مدير شركة الوليد للغزل أنه تم غزل الأقطان المستلمة من المؤسسة العامة للأقطان للموسم الحالي والبالغة 50 طناً والعملية الإنتاجية في نهاياتها حيث يتم بيع كامل الإنتاج للقطاع العام.

شارك في الجولة والاجتماع الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية في حسياء ولبيب الاخوان رئيس غرفة صناعة حمص.

تمام الحسن