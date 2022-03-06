تسويات دير الزور والرقة وحلب تتواصل لضمان انضمام جميع المشمولين إليها

محافظات-سانا

في إطار الجهود الحكومية لترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة واصلت مراكز التسوية في دير الزور والرقة وحلب استقبال المطلوبين لتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم بعد دحر الإرهاب منها بفضل بطولات الجيش العربي السوري.

وفي تصريحات لمراسل سانا في دير الزور ذكر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم أن التسوية تتم بكل سهولة ويسر ودون أية عقبات حيث بين حسن حمود العبد الحليم أنه طالب جامعي في الحسكة وأجبرته ميليشيا “قسد” على العمل في صفوفها عدة أشهر قبل أن يتمكن من الفرار والقدوم إلى صالة العامل بمدينة دير الزور للانضمام إلى التسوية والعودة إلى دراسته.

وأوضح إبراهيم الصالح أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية وأجرى التسوية للالتحاق بصفوف الجيش والدفاع عن الوطن.

وعبر عدي المضحي عن سعادته للعودة إلى أهله وقريته من خلال هذه التسوية التي تعد فرصة ثمينة للعودة إلى أسرته.

ودعا صفوان البكري جميع المطلوبين لتسوية أوضاعهم والعودة لحياتهم الطبيعية.

ومن بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي لفت مراسل سانا إلى أن عدداً من المشمولين بالتسوية وصلوا إلى المركز.. بعضهم قادم من مناطق تنتشر فيها مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” مؤكدين أن العشرات من المطلوبين النازحين من مناطقهم يتوقون للوصول إلى المركز والانضمام إلى عملية التسوية إيذانا بعودتهم إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وفي الريف الشرقي لحلب أكد مراسل سانا أن اللجان المختصة سوت اليوم أوضاع العشرات من المطلوبين مدنيين وعسكريين في مركزي دير حافر وتل عرن وسط تأكيد من الوجهاء والجهات المختصة بوجود المئات من المشمولين الراغبين بعملية التسوية وهم يحاولون الإفلات من العراقيل التي تضعها المجموعات المسلحة والإرهابية في مناطق انتشارها بريف المحافظة الشمالي والشرقي.

وبين عدد من الذين سووا أوضاعهم في تصريحات للمراسل أن العودة إلى حضن الوطن عبر التسوية فتحت لهم آفاقا جديدة لإعادة بناء ما فاتهم خلال سنوات الحرب على مختلف المستويات داعين جميع المطلوبين إلى الإسراع وتحدي العوائق بهدف الانضمام إلى التسوية والعودة من مناطق النزوح إلى ذويهم وأرضهم وأعمالهم والبدء بحياة جديدة.

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