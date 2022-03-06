روسيا تعلن عدم تلقيها أي قرارات رسمية تشرح أسباب حظر مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات الرياضية

موسكو-سانا

أعلن وزير الرياضة الروسي اوليغ ماتيتسين أن وزارته لم تتلق أي قرارات رسمية حول منع الرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات الرياضية من معظم الاتحادات الدولية.

ونقلت وكالة تاس عن ماتيتسين قوله حتى اليوم لم نتلق أي قرارات رسمية تشرح أسباب الحظر من قبل العديد من الاتحادات الدولية موضحاً أن دفاع وزارة الرياضة الذي يتحدى هذه القرارات سيستند إلى هذه الأسباب.

وبين ماتيتسين أنه لن يكون هناك إجراء سريع بهذا الشأن وذلك سيستغرق وقتاً لأن العملية مسيسة مشيراً إلى أن اللجنة البارالمبية الدولية منعت في وقت سابق الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والان وبالاشتراك مع المحامين وذوي الخبرة نتطلع إلى الطعن في قرار اللجنة ومثل هذه القرارات ستتخذ قريباً وستكون مواقف روسيا أكثر وضوحاً.

وكان ماتيتسين قال في وقت سابق إن قرار اللجنة البارالمبية الدولية بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية انتهاك لحقوق الرياضيين الروس وتلاعب بالميثاق الأولمبي وقيم حياة الإنسان سعياً وراء أهداف سياسية مؤكداً أن روسيا تعمل حالياً على ترسيخ الموقف القانوني لرفع دعاوى قضائية بشأن حماية حقوق رياضييها.