افتتاح مركز خدمة الطالب بجامعة حلب بهدف تبسيط الإجراءات أمام الطلاب

حلب-سانا

افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مركز خدمة الطالب في المكتبة المركزية بجامعة حلب بهدف تقديم خدمات متعددة للطلاب من كشوف علامات ومصدقات تأجيل دراسي وغيرها وتبسيط الإجراءات أمامهم.

والتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم عقب الافتتاح مجموعة من الطلاب خلال حوار مفتوح لمناقشة مشاكلهم والإجابة عن استفساراتهم.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين الوزير ابراهيم أهمية إنشاء مركز خدمة للطالب في جامعة حلب بعد إنشائه في الوزارة وبعض الجامعات ما يسهم بمنح الطالب الوثائق التي يحتاجها خلال حياته الجامعية من تأجيل دراسي وكشف علامات وغيرها وتبسيط الإجراءات أمامه وإنجاز معاملاته بسرعة وتخفيف العبء عنه.

كما بين أنه سيتم العمل مستقبلاً على زيادة الخدمات المقدمة للطلبة والكوادر الإدارية والعلمية الجامعية والتوسع بها لتشمل وثائق لا حكم عليه وغير موظف وغيرها لافتاً إلى أنه ستتم متابعة كل القضايا التي طرحها الطلبة في الحوار المفتوح.

وركزت النقاشات خلال الحوار المفتوح حول المطالبة بمخابر عملية للكليات وتخفيض مبلغ كفالة الإيفاد والإسراع بإصدار مصدقات التخرج وتأمين سكن جامعي للمعيدين وإعادة النظر في شرط العمر لتعيين المعيدين بالكليات وتجهيز مخابر الكليات وربط الجامعة بسوق العمل وتطوير المناهج ودعم أصحاب المشاريع في معرض الباسل للإبداع والاختراع وغيرها.

ونوهت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان خلال الاجتماع بأهمية تكريس ثقافة الحوار لتبادل الخبرات وضرورة الانطلاق من الواقع في طرح المشكلات وأهمية مشاركة الطلاب في صنع القرار وضرورة تلبية مطالبهم.

وبين رئيس جامعة حلب الدكتور ماهر كرمان أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لافتتاح مركز خدمة الطالب الذي يقدم خدمات الكترونية عديدة وتجهيزه بكل المستلزمات بينما أوضح الدكتور طارق الجاسم أمين جامعة حلب أن الغاية من المركز معالجة الازدحام أثناء استخراج الطلاب لأوراقهم الجامعية.

وأشارت مديرة المركز المهندسة لونا الياسين إلى أنه يؤدي خدمات الكترونية سريعة للطلاب دون تعقيدات اجرائية حيث يقوم بمتابعة معاملاتهم وتسليمها لهم عبر شبكة اتصالات خاصة وآمنة.

زينب شحود

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