مصدر عسكري: تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة ظهر اليوم لهجوم إرهابي ما أدى إلى استشهاد 13 عسكرياً بينهم ضباط وجرح 18 آخرين