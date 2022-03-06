الدفاع الروسية: سيتم توجيه ضربات دقيقة إلى مصانع حربية أوكرانية وندعو العاملين فيها إلى مغادرتها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد: العلاقات بين سورية وأرمينيا تشهد تطوراً متنامياً في جميع المجالات
2022-03-06
اعتباراً من اليوم.. استئناف الرحلات الجوية بين مدينتي مشهد الإيرانية ودمشق
2022-03-06
عناصر من جهازي الأمن في أنقرة وكييف يجندون إرهابيين من شمال سورية للقتال في أوكرانيا
2022-03-05
بمشاركة سورية.. لقاء رؤساء الاتحادات والمنظمات الكشفية العربية يختتم أعماله بالقاهرة
2022-03-05
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي للمياه
2022-03-05
طلبة سورية وجاليتها في كوبا يؤكدون دعمهم لموقف روسيا بالدفاع عن أمنها القومي
2022-03-05
الاستخبارات الروسية: الجيش الأمريكي درب إرهابيين في قاعدة التنف لنقلهم إلى أوكرانيا
2022-03-04
محليات
مباحثات سورية عراقية في مجال النقل والربط عبر السكك الحديدية
2022-03-06
أكثر من 30 ألف غرسة مشمش وزعت لمزارعي الغوطة
2022-03-06
جامعة دمشق تحيي الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الزعيم الفنزويلي تشافيز
2022-03-06
أرشفة أضابير المركبات بدير الزور
2022-03-06
تضرر 780 بيتاً بلاستيكياً في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي
2022-03-06
الإسكان تبدأ بتخصيص 1462 مسكناً في أربع محافظات
2022-03-06
الآثار والمتاحف تنهي ترميم دمية طينية تعود للعصر الحجري
2022-03-06
رياضة
اختتام بطولة اللاذقية بمصارعة الأذرع
2022-03-06
بمشاركة واسعة ومستوى فني مميز… اختتام بطولة الأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة للكاراتيه- فيديو
2022-03-06
اعتقال لاعبة أمريكية في موسكو لحيازتها مخدرات
2022-03-06
اختتام بطولة حلب للجودو لفئتي الناشئين والناشئات
2022-03-05
الإسبانية باريثاس إلى نصف نهائي بطولة مونتيري
2022-03-05
بفوزه على حطين.. الاتحاد يبتعد بالصدارة في دوري الشباب
2022-03-05
فيروزة يحسم لقب دوري السيدات بكرة القدم
2022-03-05
اقتصاد
قرار للمركزي باعتماد تعليمات مجلس الوزراء حول الحد الأدنى لحوالات بيوع العقارات والمركبات
2022-03-06
شركة PayPal الأميركية للخدمات المالية توقف أنشطتها في روسيا
2022-03-06
بنك روسي يعتمد نظاماً صينياً للمدفوعات
2022-03-06
المركزي الروسي: بطاقات فيزا وماستر كارد لن تتوقف عن العمل في روسيا
2022-03-06
صندوق النقد الدولي: العقوبات ضد روسيا تؤثر بشكل ملموس في الاقتصاد العالمي
2022-03-05
معرض لأعمال المشروعات متناهية الصغر في صالة كنيسة يسوع الملك للآباء الكبوشيين بالسويداء
2022-03-05
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الياسمين والسنديان في حلب- فيديو
2022-03-05
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الدفاع الروسية: سيتم توجيه ضربات دقيقة إلى مصانع حربية أوكرانية وندعو العاملين فيها إلى مغادرتها
2022-03-06
2022-03-06
Afraa
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