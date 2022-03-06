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عــاجــل مصدر عسكري: تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة ظهر اليوم لهجوم إرهابي ما أدى إلى استشهاد 13 عسكرياً بينهم ضباط وجرح 18 آخرين

الدفاع الروسية: هناك وثائق تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية قرب الحدود الروسية

2022-03-06

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