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عــاجــل مصدر عسكري: تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة ظهر اليوم لهجوم إرهابي ما أدى إلى استشهاد 13 عسكرياً بينهم ضباط وجرح 18 آخرين

الدفاع الروسية: استخدام الطيران الحربي الأوكراني لمطارات دول الجوار يعني تورط هذه الدول في النزاع

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