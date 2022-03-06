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عــاجــل مصدر عسكري: تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة ظهر اليوم لهجوم إرهابي ما أدى إلى استشهاد 13 عسكرياً بينهم ضباط وجرح 18 آخرين

حملة لقاح ضد شلل الأطفال في اللاذقية

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