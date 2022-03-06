إصابة طالب فلسطيني في قمع الاحتلال مظاهرة شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب طالب فلسطيني اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة تندد باعتداءاته على الطلبة في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على المشاركين في المظاهرة التي انطلقت من كلية الخضوري في المخيم تنديداً بجرائم الاحتلال التي تستهدف الطلبة ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص.

وفي الأول من الشهر الجاري استشهد الطالب عمار أبو عفيفة برصاص الاحتلال بعد خروجه من الكلية.

وتواصل قوات الاحتلال عرقلة المسيرة التعليمية وتنصب الحواجز على مدخل الكلية وتقوم باعتقال الطلبة والاعتداء عليهم بالضرب أو إطلاق النار والغاز السام تجاههم.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب.

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