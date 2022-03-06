أكثر من 30 ألف غرسة مشمش وزعت لمزارعي الغوطة الشرقية والغربية

ريف دمشق-سانا

بهدف النهوض بصناعة قمر الدين وزعت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق أكثر من 30 ألف غرسة من المشمش البذري للمزارعين في الغوطة الشرقية والغربية بسعر استثنائي 500 ليرة للغرسة الواحدة.

مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الغراس التي وزعت هي من إنتاج مشاتل الوزارة وتم وضع آلية لتنظيم عملية التوزيع بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية في المنطقة بهدف إيصالها للفلاحين بالمواصفات المرغوبة وتم اتخاذ جملة من الخطوات لإعادة ازدهار صناعة قمر الدين في المنطقة من خلال تأمين مقوماتها الأساسية والتخفيف من تكاليف الإنتاج عبر توفير مستلزمات هذه الزراعة.

زيادة أكد أن التوسع في زراعة أشجار المشمش سينعكس إيجاباً على زيادة عدد الورشات البالغة حالياً 3 ورشات فقط والمعامل الخاصة بصناعة قمر الدين في المنطقة.

يشار إلى أن مديرية الزراعة تنفذ حملة تشجير للغراس المثمرة للتعويض عن التي قطعها وحرقها الإرهابيون.

سفيرة إسماعيل