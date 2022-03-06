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وقفة في أريحا دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

2022-03-06

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة بمدينة أريحا بالضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى ورددوا شعارات تندد بجرائم الاحتلال بحقهم وبحق جميع الأسرى مطالبين المجتمع الدولي بوقفها وبتوفير الحماية للأسرى.

وشهدت مدينة جنين بالضفة الغربية أمس وقفة طالب فيها الفلسطينيون المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف سياسية الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى وإطلاق سراحهم.

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