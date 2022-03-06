ألمانيا:على أوكرانيا ألا تعول على عضوية سريعة في الاتحاد الأوروبي

برلين-سانا

دعت ألمانيا السلطات الأوكرانية إلى عدم التعويل على تسريع إجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي لأن من شأن ذلك أن يلحق بمصالح كييف والاتحاد ضرراً واضحاً.

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مايكل روت قوله اليوم “إن أقصى ما يمكن للسلطات الأوكرانية التعويل عليه هو ما يسمى العضوية الفخرية لأن التجربة السابقة لتوسيع الاتحاد الأوروبي على حساب دول البلقان بشكل سريع لم تكن خالية من الأخطاء”.

وتابع روت “إن المؤسسات الديمقراطية المستقرة واقتصاد السوق التنافسي والإدارة العامة الفعالة ومكافحة الفساد بشكل فعال أمور ضرورية لعضوية الاتحاد الأوروبي ويجب ترجمة 50000 صفحة من قوانين الاتحاد الأوروبي إلى قوانين وطنية وهذه مهمة ضخمة لن تحدث بين عشية وضحاها”.

وأوضح روت أن الاتحاد الأوروبي فشل نسبياً في دمج دول مختلفة في نظامه الخاص مؤكداً أن ذلك لم يؤد فقط إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلافات مع بولندا وهنغاريا ولكن أيضاً إلى اختلافات قوية في موقف الدول الرئيسية والدول التي انضمت إلى الاتحاد فيما بعد.

وكانت أوكرانيا قدمت منذ أيام طلباً للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

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