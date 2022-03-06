تنظيم 30 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الماضي

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا الأسبوع الماضي 30 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب محطات محروقات ووسائط نقل ومخابز خاصة وفعاليات مختلفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور أحمد العوض في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صاحب محطة محروقات غباغب للتصرف بالاحتياطي من مادة المازوت بنحو 10 آلاف ليتر ومحطة قنبز بمدينة الحارة ومركز محروقات عقربا بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وأصحاب وسائط نقل على خطوط دمشق وازرع والصنمين والحارة بسبب تقاضي زيادة وعدم الإعلان عن بدل خدمات.

وأضاف العوض إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق معتمد خبز في بلدة دير البخت بسبب الامتناع عن البيع وبحق صاحب مخبز بلدة الكرك لإنتاج خبز سيئ الصنع وبحق فعاليات تجارية مختلفة في ازرع والصنمين والقنية وكفر شمس ونوى لمخالفات تتعلق بإبراز فواتير شراء غير نظامية.

وسيرت المديرية دورية على محطات الوقود في منطقة الصنمين للكشف على سلامة العدادات والمضخات والتأكد من وصول المادة إلى المواطنين بالسعر النظامي كما فرزت مراقبين على محطة اتحاد الفلاحين في نصيب للإشراف على تفريغ وتوزيع مادة مازوت النقل.

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