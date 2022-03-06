كوريا الديمقراطية تجري اختباراً لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع

بيونغ يانغ-سانا

أجرت كوريا الديمقراطية الشعبية أمس اختباراً ناجحاً لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في جمهورية كوريا الديمقراطية “نادا” أجرت بالتعاون مع أكاديمية العلوم الدفاعية أمس تجربة مهمة أخرى في إطار خطة تطوير قمر صناعي.

وأضافت الوكالة أن الاختبار ساعد الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء على تأكيد موثوقية نظام نقل البيانات واستقبالها في القمر الصناعي وأنظمة قيادة التحكم الأرضية المتنوعة للأقمار الصناعية.

وهذا ثاني اختبار من نوعه في غضون أقل من أسبوع حيث اجرت الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الأحد الماضي اختبارا للتأكد من خصائص ودقة عمل نظام التصوير عالي الدقة ونظام نقل البيانات وأجهزة التحكم في المواقف.

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