اعتقال لاعبة أمريكية في موسكو لحيازتها مخدرات

موسكو-سانا

أعلنت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية اليوم اعتقال نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر في مطار العاصمة الروسية بسبب حيازتها مخدرات.

وقالت الجمارك الروسية في بيان اليوم: “بعد عملية تفتيش لحقيبة يد تحملها مواطنة أمريكية وصلت على متن رحلة جوية من نيويورك في شباط الماضي تم العثور على سجائر إلكترونية برائحة محددة” موضحة أن أحد الخبراء اكتشف أن الرائحة هي لزيت القنب المخدر.

وأشار البيان إلى أن اللاعبة الأمريكية تواجه عقوبة محتملة بالسجن بين 5 و10 سنوات.

يذكر أن غرينر البالغ عمرها 31 عاماً تلعب مع نادي إيكاترين بورغ الروسي لكرة السلة منذ العام 2015 وهي حاملة لذهبيتين أولمبيتين مع المنتخب الأمريكي في العامين 2016 و2020 كما توجت بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم في عامي 2014 و2018.