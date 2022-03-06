بيلاروس تنفي وجود مظليين لها في أوكرانيا

مينسك-سانا

نفت وزارة الدفاع البيلاروسية مزاعم بعض وسائل الإعلام الأوكرانية عن تواجد جنود مظليين تابعين لها في أوكرانيا مؤكدة أن جميع العسكريين البيلاروس موجودون داخل بلادهم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان لها اليوم “انتشرت معلومات في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية أن المظليين البيلاروس كانوا بالقرب من جيتومير وخاركوف وبالقرب من كييف وتشرنيغوف”.

وأضاف البيان “نؤكد أن المظليين مثل جميع القوات المسلحة موجودون في بيلاروس ويقومون بمهامهم وفقاً للمهمة التي حددها القائد العام للقوات المسلحة”.

وكان الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو أكد مؤخراً أن قواته العسكرية لم ولن تشارك ضمن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency