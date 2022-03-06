واشنطن تجدد استبعادها فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا لتجنب الصدام مع روسيا

واشنطن-سانا

جدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي اليوم موقف بلاده باستبعاد فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا مبينا أن ذلك “سيعني الصدام مع روسيا”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميلي قوله خلال زيارة إلى لاتفيا أنا لست على دراية بأي مشروع لإقامة منطقة حظر جوي في أوكرانيا لأن ذلك سيقتضي محاربة القوات الجوية الروسية مبينا أن هذا الأمر لا يريده حلف الناتو.

وتطالب سلطات كييف بمنطقة حظر جوي في أوكرانيا وهو ما رفضته الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء في حلف الناتو لتجنب التورط في نزاع مع روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد اليوم أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة فى أعمال عدائية ضد روسيا محذرا من أن أي تحرك بهذا الاتجاه ستعده موسكو مشاركة فى النزاع من قبل البلد الذى يصدر من أراضيه خطر على القوات الروسية بغض النظر عن الأحلاف والمنظمات التي ينتسب إليها.