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بوتين يوجه بصياغة قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية ضد روسيا

2022-03-05

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً وجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه روسيا.

وذكرت وكالة تاس أنه وفقا للمرسوم يتعين على الحكومة الروسية في غضون يومين وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية كما يحق بموجبه للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

ويأتي ذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية سكان دونباس.

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