أوكرانيا تقر بمقتل عضو بوفد نظام كييف إلى المفاوضات مع روسيا

كييف- سانا

أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم بمقتل عضو في وفد كييف إلى المفاوضات مع روسيا دينيس كيرييف.

وقالت الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن 3 من عناصر الإدارة العامة للاستخبارات قتلوا خلال تنفيذ عمليات خاصة وهم أليكسي دولا وفاليري تشيبينييف ودينيس كيرييف دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد أن أعلن النائبان في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي والكسى غونشارنكو أن أجهزة الأمن الاوكرانية اغتالت كيرييف بعد أن شككت فى ولائه واتهمته بالخيانة.

وذكرت مصادر أن كيرييف الذي كان بين أعضاء الوفد الأوكراني في الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا والتي جرت يوم الـ 28 من شباط الماضي في مقاطعة غوميل البيلاروسية قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله ما أدى إلى مقتله مرجحة أن تكون محاولة القبض عليه جرت على خلفية “شبهة ارتكاب خيانة دولة” حسب قولها.

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