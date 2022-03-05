اتفاق بين إيران والوكالةالذرية لتقديم إيضاحات حول بعض الاستفسارات

طهران-سانا

توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق اليوم حول تقديم طهران إيضاحات خطية حول بعض الاستفسارات لتسوية الموضوعات العالقة.

وأوضح بيان مشترك صدر بعد لقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أنه بموجب الاتفاق تقدم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إيضاحات خطية إلى الوكالة الدولية لغاية الـ 20 من آذار 2022 بشأن الأمكنة الثلاثة التي لم تتطرق اليها ايران مع تقديم الوثائق الداعمة اللازمة.

كما اتفق الجانبان على تسريع تعاونهما ومحادثاتهما وتعزيزها من أجل تسوية الموضوعات العالقة وأنه خلال أسبوعين بعد تسلم الإيضاحات الخطية والوثائق الداعمة ستراجع الوكالة الدولية هذه المعلومات وستقدم تساؤلات حولها إلى المنظمة الإيرانية على أن يعقد الجانبان اجتماعا لاحقا في طهران لدراسة هذه التساؤلات.

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر دعا بوقت سابق اليوم خلال لقائه غروسي في طهران لاتخاذ نهج مستقل ومحايد بما فى ذلك تجاه برنامج إيران النووي فيما أكد غروسي أن جميع دول العالم بما في ذلك إيران لها الحق في استخدام العلوم النووية للأغراض الصحية والصناعية والطاقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency