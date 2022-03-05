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الهند تجري تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ مجنح بعيد المدى

2022-03-05

نيودلهي- سانا

أجرت القوات البحرية الهندية اليوم تجربة إطلاق ناجحة لنسخة جديدة من صاروخ “براهموس” المجنح البعيد المدى.

وذكرت البحرية الهندية في حسابها على موقع تويتر أنه “تم بنجاح تأكيد قدرات الضربة الدقيقة بعيدة المدى للنسخة المحسنة من صاروخ “براهموس” وأظهرت الإصابة الدقيقة مدى الاستعداد القتالي والقدرة على الطيران لهذه المنصات المتقدمة”.

يشار إلى أن “براهموس” هو صاروخ مجنح أسرع من الصوت تصنعه شركة هندية بالتعاون مع شركة روسية متخصصة وجرت أول تجربة لهذا الصاروخ عام 2001.

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