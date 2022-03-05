ورشة تدريبية للأطفال واليافعين على أساسيات الإعلام في ثقافي حمص

حمص-سانا

تعرف نحو 40 من الأطفال واليافعين في المركز الثقافي بحمص على أساسيات عالم الإعلام وأهمية الصورة ودورها في توثيق الأحداث ومبادئ كتابة الخبر والتقرير الصحفي ضمن ورشة تدريبية حملت عنوان “عندما صوتي يحلق”.

وتناولت الورشة التي أقامها قسم الأطفال واليافعين في مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع الإعلامي عبد المؤمن الحسن عدة محاور أبرزها قوة وسائل الإعلام والصحافة في عالمنا الحالي ومجالاته المتعددة ووسائله وأدواته الفعالة التي أثرت بشكل كبير على المجتمعات بالإضافة إلى أهميتها في التثقيف والترفيه ودورها في نقل وتبادل المعلومات والأخبار.

وتدرب المشاركون الذين تراوحت أعمارهم بين 5 و 17 عاماً على طريقة الإلقاء أمام الكاميرا وقواعد وأصول قراءة النشرات الإخبارية بطريقة معبرة بعيداً عن الخجل والارتباك مع التزام قواعد اللغة العربية في التشكيل والتعبير.

وأعرب كل من رينيه الست وسارة الحسن ومحمد إدريس وسيف اسماعيل عن استمتاعهم بالمشاركة والإلقاء وتعرفهم على وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والمرئية والإلكترونية فيما رأى اليافعان عبد المؤمن دلة وعبد اللطيف الحسن أن وسائل الإعلام تحمل جوانب إيجابية كثيرة وأخرى سلبية عندما تنشر معلومات مغلوطة ومضللة ومن الضروري استخدامها بشكل أساسي لتوعية الإنسان بالمعلومات الصحيحة.

رشا المحرز