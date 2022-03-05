7 فرق سورية بالتصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد المعلوماتية العالمي IIOT الذي تنظمه إيطاليا

دمشق – سانا

بمشاركة سورية أقيمت اليوم تصفيات المرحلة الثالثة من أولمبياد المعلوماتية العالمي للفرق IIOT لعام 2022 الذي تنظمه إيطاليا ” عن بعد” لتحديد الفرق المتأهلة إلى المنافسات النهائية .

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه ان سبعة فرق من المدارس السورية شاركوا في اختبارات اليوم ولمدة ثلاث ساعات متواصلة من مركزين جغرافيين في دمشق ضمن مقر هيئة التميز والإبداع حيث كان هناك فريقان من مدرسة المتفوقين الأولى ” بحمص وفريق مدرسة الباسل للمتفوقين ” دمشق وفريق مدرسة الصبا ” ريف دمشق فيما شارك في الاختبارات من اللاذقية مقر المركز الوطني للمتميزين .. فريق مدرسة الباسل للمتفوقين ” حلب وفريق مدرسة الكميت بليدي للمتفوقين ” اللاذقية و فريق المركز الوطني للمتميزين.

وكانت المشاركة السورية في هذا الأولمبياد بدأت في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي من خلال مسابقة محلية مفتوحة للفرق المدرسية بالمعلوماتية أقيمت مرحلتها الأولى “عن بعد” وسط منافسة بين 82 فريقاً شاركوا من محافظاتهم وتأهل إلى المرحلة الثانية 18 فريقاً حيث أقيمت منافساتها بنفس الطريقة ونجحت الفرق السبعة المذكورة بالتأهل إلى هذه المرحلة.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency