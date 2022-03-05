القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون سرقة البطاريات والأكبال الكهربائية في دمشق وريفها

دمشق-سانا

ألقى عناصر قسم شرطة برزة القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون سرقة البطاريات والأكبال الكهربائية من أبراج التغطية والشبكة الكهربائية العامة في محافظة دمشق وريفها.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه وبعد ورود شكوى إلى قسم شرطة برزة بإقدام أشخاص مجهولين على سرقة عدد من البطاريات من أحد أبراج التغطية عن طريق الخلع والكسر ومن خلال البحث والتحري تم التوصل لمعرفة السيارة التي تم بواسطتها نقل المسروقات إلى إحدى الورشات في بساتين برزة وتم إلقاء القبض على سائقها وشخصين كانا برفقته ينتحل أحدهما صفة مهندس من شركة الخليوي.

وأوضحت الوزارة أنه وبتحري الورشة المذكورة عثر فيها على مكان سري مخصص لحرق الأكبال الكهربائية المسروقة لاستخلاص مادة النحاس منها وبيعها كما عثر على مخابئ سرية يتم وضع الأكبال بها وعلى سيارة نوع بيك أب توجد بها مخابئ سرية لوضع المسروقات وثلاث سيارات أخرى يتم بواسطتها نقل المسروقات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة الأكبال والمعدات المستخدمة بالحرق والقطع وبلغت كميتها حوالي 277 كغ من مادتي النحاس والألمنيوم وتم حجز خمس سيارات مستخدمة بنقل المسروقات وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة بطاريات من عدة أبراج تغطية وأكبال كهرباء من عدة أماكن في مدينة دمشق وريفها لافتة إلى أنه تم تسليم الأكبال إلى الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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