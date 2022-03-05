لوكاشينكو: الغرب سيطلب من مينسك وموسكو إعادة التعاون معه خلال عام

مينسك- سانا

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته بقدرة بلاده وروسيا على تحمل العقوبات الغربية المفروضة عليهما.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكاشينكو قوله اليوم:”سنصبر عاماً واحداً وبعدها سيأتي الغرب إلينا ويعتذر ويتوسل لكي نعيد التعاون معه”.

وأضاف لوكاشينكو:”الغرب يحاول منع روسيا من الالتفاف على العقوبات عبر فرضه العقوبات على بيلاروس”.

وكانت الدول الغربية فرضت حزمات من العقوبات غير المسبوقة على روسيا بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في الـ 24 من شباط بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان في منطقة دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد النظام في كييف على مدار ثماني سنوات.

كما قامت الدول الغربية بتوسيع عقوباتها ضد بيلاروس بسبب دعمها العملية العسكرية الروسية.

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