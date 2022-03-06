جلسات حوارية في ملتقى التفوق الجامعي بيومه الثالث

حلب-سانا

تتواصل فعاليات ملتقى التفوق الجامعي الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة حلب والذي يضم نحو 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات السورية حيث تضمن عدداً من الجلسات الحوارية والمناقشات المثمرة بين الطلاب إضافة إلى حفل فني لتكريم المشاركين أحياه الفنان مصطفى هلال على مدرج الشهيد باسل الأسد الجامعي تضمن توزيع شهادات تقديرية للطلاب.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في تصريح لمراسلة سانا بأهمية التفوق الذي يعد حصيلة جهد وتعب وصبر من خلال البيئة الجامعية الحاضنة للطلبة اضافة للبيئة الأسروية المناسبة والمتابعة للطلاب مضيفا أن لكل طالب متميز قصة نجاح متميزة وخاصة وأن هؤلاء المتميزين اليوم هم مشاريع مستقبلية مهمة لرفد الكوادر التدريسية في الجامعات السورية وفي العديد من مجالات العمل.

بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد عمر أن الملتقى ضم نحو 100 طالب وطالبة ويعتبر عنوانا للتفوق ولا سيما من خلال الشريحة المميزة من الطلاب مبينا أنه على مدار ثلاثة أيام تضمن الملتقى جلسات حوارية وانشطة ثقافية استثمرت حالة التميز عند الطلاب في العديد من المجالات منوهاً بأهمية تكريس مفهوم التفوق والتميز كونه حالة اجتماعية وفعلا تنمويا.

رئيس جامعة حلب الدكتور ماهر كرمان أكد أن هذا الملتقى يتميز بأنه جمع كل المتفوقين لتبادل الخبرات والأفكار مبينا أننا بحاجة ماسة إلى الأفكار والتطلعات والآراء التي يطرحها طلاب الجامعة لافتا إلى أن جامعة حلب قامت بتجهيز البنى التحتية لاستضافة الملتقى.

ومن الطلاب المشاركين بينت ميريام عشي من جامعة البعث أهمية المناقشات ضمن الجلسات الحوارية القيمة التي تضمنها الملتقى والأفكار التي طرحها الطلاب في العديد من المجالات.

وأشار محمود شريف أبو رحال من جامعة طرطوس إلى الفائدة التي تم تحقيقها من خلال هذا الملتقى من تبادل للخبرات ومناقشة سبل رفع السوية العلمية للطلاب.

زينب شحود

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