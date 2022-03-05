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إخماد حريق في محل تجاري بمدينة السويداء

2022-03-05

السويداء-سانا

أخمد فوج إطفاء السويداء مساء اليوم حريقاً نشب في محل تجاري بمنطقة المخفر الجنوبي بمدينة السويداء.

وذكر قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود أنه تم الإبلاغ عن وجود حريق ضمن محل تجاري بجانب المخفر الجنوبي وتوجهت آلية الاطفاء على الفور إلى المكان حيث تبين أن اندلاعه كان بسبب مدفأة كهربائية وتمت السيطرة عليه مع إجراء عمليات التبريد اللازمة.

وأشار الداوود إلى أن الحريق الحق أضراراً مادية ببعض محتويات المحل الذي يضم أدوات منزلية وعصرونية وألعاباً وألبسة أطفال وغيرها.

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