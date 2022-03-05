الخارجية الروسية تحتج على التصريحات الاستفزازية للسيناتور غراهام

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفير الأمريكي لدى موسكو وسلمته مذكرة احتجاج على (التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام ضد الرئيس فلاديمير بوتين).

وحذرت الوزارة السفير الأمريكي من أن تصريحات غراهام “تمثل هجوماً يعده القانون الجنائي الروسي تعدياً على حياة رجل الدولة وتترتب عليه عواقب وخيمة بما في ذلك المقاضاة” مشددة على أن تقاعس واشنطن عن اتخاذ إجراء بخصوص كلام السناتور غراهام سيضر كثيراً بالعلاقات.

وكان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام حرض في تصريحات صادمة مساء الخميس الفائت على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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