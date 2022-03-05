الصين: فرض العقوبات على روسيا يعقد الوضع في أوكرانيا

بكين-سانا

أكدت الصين أن فرض العقوبات على روسيا على “نحو أعمى” وخلق المواجهة يؤدي إلى زيادة تعقيد الوضع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن السفير الصيني لشؤون نزع السلاح لي سونغ قوله في كلمة خلال مؤتمر نزع السلاح إن “ممارسة الضغط وفرض العقوبات على نحو أعمى وخلق الانقسام والمواجهة لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع” مبيناً “إن هذه الطريقة التي يتعامل بها الغرب وواشنطن ستؤدي إلى تداعيات سلبية سريعة للأزمة الأوكرانية وستؤثر على المزيد من الدول”.

وأكد سونغ أن بلاده تؤمن دائماً بأنه “يتعين احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول” لافتاً “في الوقت نفسه إلى ضرورة حل النزاعات الدولية بطريقة سلمية بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وقال سونغ “ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف مسؤول ودعم الأطراف المعنية من أجل العودة فوراً إلى مسار التسوية السياسية واستخدام الحوار والتشاور للسعي إلى حل شامل للقضية الأوكرانية” مؤكداً “إن الصين على أهبة الاستعداد لمواصلة دورها البناء في هذا الصدد”.