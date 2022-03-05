التجارة الداخلية: ضخ كميات من زيت دوار الشمس في الأسواق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدء ضخ كميات من زيت دوار الشمس في الأسواق وستبدأ الأسعار بالانخفاض تدريجياً خلال الأسبوعين الحالي والمقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنها ستعمل مع التجار والصناعيين لتأمين متطلبات المواطنين لافتة إلى أن المؤسسة السورية للتجارة ستؤمن كمية 25 ألف طن من زيت دوار الشمس بأسعار ممتازة خلال شهر رمضان وبعده.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت أمس عن وجود كميات كافية من الزيت النباتي في السوق محذرة من ماركة مزورة ومهربة.

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