الكرملين: فرض قيود على شراء النفط الروسي سيكون له عواقب وخيمة

موسكو-سانا

حذر الكرملين من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي مشيراً إلى أن ذلك سيضر بأسواق الطاقة العالمية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله للصحفيين اليوم: “إننا نراقب موضوع فرض قيود على شراء النفط الروسي عن كثب” مبيناً أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة ويمكن أن تشوه إلى حد كبير أسواق الطاقة العالمية.

وأشار بيسكوف إلى أن الوضع في الاقتصاد الروسي استثنائي ويتطلب إجراء مشاورات يومية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحول خروج الشركات الأجنبية من روسيا قال بيسكوف: “إن روسيا كانت وستظل دولة تسعى إلى إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية” مضيفاً هناك شركات من دول أخرى ستحل محل الشركات التي غادرت عملية اقتصادية عادية.

من جهة ثانية أكد بيسكوف أن دول حلف الناتو تدرك تمام الإدراك استحالة مشاركتها المباشرة في التطورات حول أوكرانيا.

وقال بيسكوف: “إن الكرملين على علم بتصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي انتقد حلف شمال الأطلسي على قراره عدم إعلان حظر الطيران فوق أراضي بلاده ” لافتاً إلى أن هذه التصريحات لا تستدعي أي رد أو موقف محدد.

وكان زيلينسكي انتقد أمس في تصريحات له نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل واصفاً الحلف بأنه (ضعيف ومتحيز) بعد رفضه فرض الحظر الجوي فوق أوكرانيا.

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